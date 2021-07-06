У Білорусі заборонили мовлення українського державного телеканалу

Міністерство інформації Білорусі повідомило про заборону на трансляцію двох українських телеканалів – UATV і Kvartal TV.

«Підставою для ухвалення рішення стало порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізації іноземних ЗМІ. В ефірі українських телепрограм виявлена реклама, не заявлена під час отримання дозволів на мовлення», – ідеться в повідомленні.

UATV – канал державного іномовлення України, на якому трансляція ведеться українською, російською, англійською, арабською та кримськотатарською мовами. Квартал TV – розважальний телеканал, що входить до медіаконгломерату «1+1 Media».

Як інформував ZAXID.NET, у червні Нацрада з питань телебачення і радіомовлення припинила мовлення на території України державного білоруського каналу «Білорусь 24». Це аргументували неодноразовою присутністю в ефірі телеканалу людей, які, за визначенням, становлять загрозу для безпеки України.

До слова, у п’ятницю, 2 липня, самопроголошений президент Білорусі заявив, що дасть розпорядження повністю перекрити кордон з Україною. Та, за інформацією прикордонників, люди продовжують перетинати кордон, а жодних офіційних повідомлень від Республіки Білорусь не надходило.