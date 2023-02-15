ДІвчинку витягли з води і передали медикам

15 лютого у місті Броди на Львівщині семикласниця провалилась під кригу на місцевому озері. На порятунок дівчинки виїхав підрозділ ДСНС, який її витяг з води і передав медикам.

Виклик до Служби порятунку «101» надійшов о 16:00.

«Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що дівчинка провалився під кригу на відстані близько 10 метрів від берега. Дівчинка трималась за уламок криги, щоб не потонути. Рятувальники за допомогою човна та мотузок витягнули на берег дівчинку і передали медикам», – повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Дівчину, ученицю 7 класу, шпиталізували до Бродівської центральної лікарні. У Львівському обласному центрі екстреної меддопомоги ZAXID.NET повідомили, що дитину доставили в лікарню з гіпотермією (переохолодженням). Зараз вона у задовільному стані.

Нагадаємо, 14 лютого у місті Жидачів на Львівщині двоє підлітків провалилися під кригу на озері. 13-річну дівчину та 14-річного хлопця з води витягли поліцейські та доправили в лікарню з ознаками переохолодження.