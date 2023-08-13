Постраждалих внаслідок атаки дрона немає

Увечері неділі, 13 серпня, російський Бєлгород атакував невідомий безпілотник. Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що дрон влучив у багатоповерхівку.

За словами російського чиновника, приблизно о 17:40 на вулиці Єсєніна невідомий безпілотний апарат врізався у житловий будинок. Постраждалих від влучання БПЛА немає.

Гладков зазначив, що через атаку безпілотника у багатоповерхівці вибило частину вікон. Окрім того, було пошкоджено панельні плити та кондиціонери росіян. На парковці поблизу будинку від уламків отримали ушкодження приблизно 15 машин.

Офіційних підтверджень щодо атаки дрона на Бєлгород наразі немає.

Нагадаємо, у квітні 2023 року у центрі Бєлгорода впала російська керована авіабомба, якою окупанти хотіли обстріляти Харків. За повідомленнями місцевих пабліків, внаслідок вибуху утворилася вирва радіусом 20 метрів.