Поліція Чехії розслідує напад на хлопця з українським прапором, який стався минулого тижня під час мітингу правопопулістських партій SPD, Trikolora, Svobodny та PRO у місті Брно. Про це повідомив портал Seznam Zprávy 28 квітня.

Як йдеться, інцидент трапився ще 24 квітня. На відео, розміщеному в приватному акаунті в мережі «Х», видно, як кілька мітингарів словесно нападають на групу людей, один з яких ніс український прапор. Вони закликали їх повернутися в Україну, а згодом спробували відібрати прапор у молодого чоловіка.

«Під час сутички один з чоловіків повалив його (хлопця з прапором) на землю, але в інцидент було втягнуто більше людей. Що передувало сутичці, невідомо», – ідеться в повідомленні.

Постраждалий повідомив про цей інцидент поліцію в понеділок, 28 квітня.

Голова опозиційного руху SPD Томіо Окамура розповів каналу iDnes, що сутичка сталась після мітингу і що молодий чоловік напав першим.

«На порожніх вулицях Брно український активіст першим вдарив ліктем беззахисну чеську жінку. Згодом за жінку заступився джентльмен. Звичайно, я засуджую будь-яке насильство», – сказав Окамура.

Томіо Окамура

Уповноважена з прав людини Клара Шимачкова-Лауренчикова засудила напад у мережі «Х».

«Найогидніший прояв агресії та упередженої ненависті. Я негайно звернуся до поліції. Я вірю в справедливе покарання», – написала чеська омбудсманка.

Зауважимо, що представник популістів в Чехії Томіо Окамура неодноразово з’являвся в медіа з українофобськими заявами. Так, у 2023 році політик вимагав взагалі не продовжувати тимчасовий захист для українських біженців, припинити фінансову допомогу і взагалі підтримку України. Він також звинувачував українське посольство в Чехії в «українізації Чеської Республіки» та вимагав зняти український стяг з будівлі Карлового університету.

Як писав ZAXID.NET, 29 березня у центрі чеського Пардубіце сталася смертельна сутичка, унаслідок якої загинув українець. Загиблий закарпатець був звільнений зі служби у ЗСУ за станом здоров’я.