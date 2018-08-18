У черкаському санаторії померла 13-річна дівчинка

СуспільствоАндрій Стець, 18 серпня20001

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У черкаському дитячому санаторії Сосновий бір померла 13-річна дівчинка. Про це повідомив черкаський журналіст Вадим Комаров на своїй сторінці у Facebook.

«Трагедія трапилася близько першої години ночі. Наразі відомо лише, що дитина прийшла з дискотеки, у неї почалися судоми та ротом пішла піна», - зазначив журналіст.

У Центрі комунікацій ГУНП Черкаської області підтвердили цю інформацію, повідомляє місцеве видання «vikka.ua».

Як повідомляється, дитину було доставлено швидкою до лікарні, де дівчинка померла. Наразі встановлюють причину смерті, проводять експертизу.

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