У черкаському санаторії померла 13-річна дівчинка
Суспільство — Андрій Стець, 18 серпня20001
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У черкаському дитячому санаторії Сосновий бір померла 13-річна дівчинка. Про це повідомив черкаський журналіст Вадим Комаров на своїй сторінці у Facebook.
«Трагедія трапилася близько першої години ночі. Наразі відомо лише, що дитина прийшла з дискотеки, у неї почалися судоми та ротом пішла піна», - зазначив журналіст.
У Центрі комунікацій ГУНП Черкаської області підтвердили цю інформацію, повідомляє місцеве видання «vikka.ua».
Як повідомляється, дитину було доставлено швидкою до лікарні, де дівчинка померла. Наразі встановлюють причину смерті, проводять експертизу.
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