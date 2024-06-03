Ухилянти намагалися прорватися через один із контрольних пунктів пропуску

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією з пострілами затримали п'ятьох чоловіків. Один з них намагався переправити 4 ухилянтів за кордон на власному автомобілі. Організатор та його клієнти не зупинилися на прикордонному контрольному пункті пропуску, а зі швидкістю намагалися прорватися за кордон.

Вночі 2 червня прикордонний наряд на одному з контрольних постів намагався зупинити легковий автомобіль для перевірки. Однак, водій автомобіля не виконав вимогу правоохоронців про зупинку та продовжив рух на великій швидкості.

«Прикордонники організували переслідування, та через деякий час їм вдалося заблокувати авто неподалік кордону. Проте, водій та пасажири легковика вдалися до втечі. Під час затримання військовим довелося здійснити кілька пострілів вгору», – повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби в понеділок, 3 червня.

Тільки після стрільби чоловіки зупинилися і їх затримати прикордонники. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Під час допиту правоохоронці з’ясували, що водій автомобіля – це мешканець прикордонної зони. Чоловік вирішив підзаробити і доправляв чотирьох українців до державного кордону. Жителі Київської, Львівської та Івано-Франківської областей заплатили за таку подорож від 6 до 8 тис. євро.

Під час розслідування учасник схеми нелегального переправлення військовозобов’язаних за кордон детально розповів про те, як підбрили клієнтів й про інших організаторів. Інформацію щодо них направили до поліції. Водія затримали, а щодо чоловіків склали адмінпротоколи за статтями 204-1 та 185-10 КУпАП. Їм загрожує штраф в розмірі понад 5 тис. грн.