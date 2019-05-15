У Чернівецькій області п'яний чоловік викрав швидку і врізався на ній в електроопору

Викрадачеві загрожує до п'яти років в'язниці

У місті Герца, що в Чернівецькій області, 42-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, влаштував ДТП на викраденій машині швидкої допомоги.

Як розповіли в управлінні Нацполіціі у Чернівецькій області, зловмисник сів в УАЗ-3962, припаркований біля приймального відділення місцевої лікарні, і спробував на ньому втекти.

Втім, далеко від’їхати автовикрадачеві не вдалося, і, не впоравшись з керуванням, він врізався у електроопору.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві чоловік викрав автомобіль патрульних та поранив поліцейську.