Рішення про заборону прийняли 12 серпня на засіданні виконавчого комітету. Таким чином хочуть уникнути зайвого шуму під час повітряних тривог.

Заборона діє з 22:00 до 8:00 щодня й стосується мотоциклів, скутерів, моторолерів та іншого двоколісного транспорту, рівень шуму яких перевищує санітарні норми. «Також це стосується використання мотокіс, бензопил та інших інструментів із двигунами внутрішнього згоряння», – повідомили на виконавчому комітеті.

Зазначимо, що з 00:00 до 4:00 в Чернівецькій області діє комендантська година, під час якої цивільному населенню заборонено перебувати на вулицях та громадських місцях.

Додамо, що це не перші випадки, коли в громадах забороняють їздити на мотоциклах чи мопедах вночі. У 2022 році таке рішення прийняли низка громад з Київської області. У 2024 році відповідні заборони ввели в прикордонних з Росією областях, зокрема в Полтавській. Раніше на Буковині заборонили поїздки на мопедах і мотоциклах у Глибоцькій громаді.