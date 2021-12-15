Чоловіка затримали, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі

У Червонограді поліцейські затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві пенсіонера. Повідомлення про вбивство, яке сталося в одній із квартир у будинку на вул. Тарнавського, надійшло у поліцію у вівторок, 14 грудня. Поліцейські, які прибули на місце події, виявили тіло 72-річного жителя райцентру з ознаками насильницької смерті.

«Як встановили поліцейські, у той день загиблий перебував у гостях в знайомого, де окрім нього був ще один чоловік – також місцевий житель віком 32 роки. Близько 19:00 між гостями виник конфлікт, під час якого молодший жорстоко побив старшого, завдавши йому тілесних ушкоджень, які, як попередньо встановили медики, і стали причиною смерті», – розповіли у поліції.

Поліцейські розшукали підозрюваного. Раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності. Чоловіка затримали. За ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.