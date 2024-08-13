Нападника затримала поліція

Поліцейські затримали 36-річного жителя Дрогобича, який у дачному будинку побив до смерті свою 63-річну співмешканку. Нападнику загрожує до 10 років тюрми.

За даними поліції Львівщини, трагічний інцидент стався 11 серпня близько 22:00 в одному з дачних будинків поблизу Дрогобича, який належав загиблій.

Між підозрюваним та його 63-річною співмешканкою виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці численних ударів по голові та інших частинах тіла. Від отриманих травм та шоку жінка померла.

Нападника затримали. Йому повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч.2 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.