Унаслідок ДТП у Давидові постраждали шестеро людей

У Давидові маршрутка БАЗ зіткнулася з автомобілем Audi 80. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.

Як повідомили у поліції, аварія трапилася у п’ятницю вранці, 9 вересня. На трасі Івано-Франківськ – Львів зіткнулися автомобіль Audi 80, за кермом якого був 43-річний мешканець Львівського району, та маршрутка БАЗ, якою керував 67-річний водій.

Унаслідок ДТП постраждали шестеро людей, зокрема, водій маршрутки і двоє її пасажирів, а також водій легковика та двоє його пасажирів: 15-річний хлопець та 42-річна жінка – обоє – мешканці Стрийського району. Всіх їх госпіталізували до лікарні.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю ДТП загрожує до трьох років позбавлення волі.