З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у «Дії» буде недоступна

З 20:00 суботи, 16 серпня, до 08:00 понеділка, 18 серпня, частина сервісів у «Дії» буде недоступна. Мін’юст планово оновлюватиме реєстри. Про це повідомила пресслужба «Дії».

«З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у “Дії” буде недоступна – Мін’юст планово оновлюватиме реєстри. Встигніть отримати потрібні послуги завчасно або скористайтесь ними пізніше», – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що «Дія» не зберігає особисті дані користувачів, вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом. Тому під час проведення робіт у реєстрах на порталі та в за стосунку тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними.

Мова йде про такі послуги:

Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП

Дія.QR

єВідновлення

Бронювання працівників

Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС

Перереєстрація авто

Актові записи про зміну імені

Актові записи про народження

Актові записи про шлюб

Актові записи про розлучення

Свідоцтва про народження

Витяг про місце проживання дитини

Заява про субсидію

єМалятко

Державна реєстрація прав на нерухоме майно

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Витяг з ЄДР

Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту

Зміна місця проживання

Заяви до міжнародного Реєстру збитків

Гранти єРобота

Будівельні послуги

еПідприємець

єОселя

єДекларація

Шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі. Про відновлення послуг повідомлять на сайті та сторінках «Дії» у соцмережах.

