У «Дії» не працюватиме 26 послуг
З 20:00 суботи, 16 серпня, до 08:00 понеділка, 18 серпня, частина сервісів у «Дії» буде недоступна. Мін’юст планово оновлюватиме реєстри. Про це повідомила пресслужба «Дії».
«З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у “Дії” буде недоступна – Мін’юст планово оновлюватиме реєстри. Встигніть отримати потрібні послуги завчасно або скористайтесь ними пізніше», – йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що «Дія» не зберігає особисті дані користувачів, вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом. Тому під час проведення робіт у реєстрах на порталі та в за стосунку тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними.
Мова йде про такі послуги:
- Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП
- Дія.QR
- єВідновлення
- Бронювання працівників
- Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС
- Перереєстрація авто
- Актові записи про зміну імені
- Актові записи про народження
- Актові записи про шлюб
- Актові записи про розлучення
- Свідоцтва про народження
- Витяг про місце проживання дитини
- Заява про субсидію
- єМалятко
- Державна реєстрація прав на нерухоме майно
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
- Витяг з ЄДР
- Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту
- Зміна місця проживання
- Заяви до міжнародного Реєстру збитків
- Гранти єРобота
- Будівельні послуги
- еПідприємець
- єОселя
- єДекларація
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин).
Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі. Про відновлення послуг повідомлять на сайті та сторінках «Дії» у соцмережах.
