Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій

На Дніпропетровщині правоохоронці провели масштабну спецоперацію та затримали підозрюваних у нападі на суддю, який стався у Дніпрі на початку березня. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомила Нацполіція.

Інцидент трапився ще 13 березня близько 17:00 у Соборному районі Дніпра. За даними слідства, коли жінка вийшла зі свого автомобіля, на неї напали троє чоловіків, після чого вони зникли з місця події на авто. Унаслідок нападу потерпіла отримала травми.

Для розкриття злочину правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій. Зокрема, на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей провели 38 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспорті фігурантів. У результаті операції затримали чоловіків віком від 33 до 36 років, яких підозрюють у причетності до нападу.

За попередніми даними, напад був пов’язаний із професійною діяльністю судді. Наразі затриманим оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочину та перевіряють версію щодо наявності замовників.

Раніше повідомляли, що напад стався на суддю Індустріального районного суду Дніпра. Тоді жінка отримала важку травму голови.