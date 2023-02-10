66-річний дрогобичанин вдарив сокирою по голові свого 50-річного знайомого, той в реанімації

У четвер, 9 лютого, у Дрогобичі на Львівщині під час пиятики 66-річний чоловік вдарив сокирою по голові свого 50-річного знайомого. У результаті постраждалий опинився в реанімації, а нападника затримала поліція.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився близько 19:00 в одному з будинків на вул. Грюнвальдській у Дрогобичі. 50-річний місцевий житель прийшов додому до свого знайомого, де розпивав спиртне з господарем. Під час пиятики вони посварилися і 66-річний господар вдарив гостя сокирою по голові, спричинивши тому тяжкі тілесні ушкодження.

Травмований чоловік зумів викликати лікарів швидкої допомоги, а ті, в свою чергу, повідомили про подію правоохоронців. Зараз потерпілий перебуває у реанімації.

Поліцейські затримали 66-річного господаря помешкання, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом події відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.