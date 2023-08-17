Перехожі намагались загасити пожежу за допомогою вогнегасників

У Дрогобичі під час руху загорівся автомобіль Fiat Scudo. Внаслідок займання 58-річний водій отримав 9% опіків тіла.

Як повідомили в ДСНС, інцидент трапився в середу, 16 серпня, близько обіду. На одній із вулиць Дрогобича під час руху загорівся автомобіль Fiat Scudo. На місце пожежі власник викликав рятувальників. Ще до їх прибуття перехожі намагались загасити пожежу вогнегасниками.

Внаслідок пожежі 58-річний водій отримав отримав 9% опіків правого передпліччя II-III ступеня. Його госпіталізували в Дрогобицьку міську лікарню.