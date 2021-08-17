Водієві, який спричинив ДТП, загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

Внаслідок аварії, що сталась між Калушем і селом Пійло, загинув 19-річний мотоцикліст. Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу руху на неосвітленій ділянці дороги та зіткнувся з мотоциклом, повідомили у прес-службі поліції у вівторок, 17 серпня.

ДТП сталася між Калушем і селом Пійло близько 01:30 у вівторок, 17 серпня. Слідчі встановили, що 49-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy в темну пору доби, на неосвітленій частині дороги виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з мотоциклом.

«Мотоциклом керував 19-річний мешканець Рожнятівщини. Внаслідок ДТП водій мотоциклу помер на місці події, а водія автомобіля, мешканця Долинщини, доставлено у медзаклад. У нього відібрано кров на перевірку щодо стану сп'яніння», — йдеться у повідомленні поліції.

За фактом аварії слідчими розпочато кримінальне провадження. За скоєне водієві загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.