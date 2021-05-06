Два водії сіли за кермо у нетверезому стані

Неподалік с. Устя на Львівщині у ДТП потрапили два автомобілі Volkswagen Passat і «Славута», в якій травмувалися дві пасажирки. Як з’ясувалося, обидва водії перебували у нетверезому стані.

За інформацією поліції, ДТП трапилася в ніч на 5 травня у Стрийському районі.

«Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажирки Volkswagen, одна - віком 17 років, була госпіталізована у реанімаційне відділення лікарні, другу – 20-річну, після обстеження медики відпустили додому», – зазначено у повідомленні поліції.

За кермом Volkswagen Passat був 29-річний місцевий мешканець, ЗАЗ «Славута» – 24-річний водій. Під час перевірки з’ясувалося, що обидва водії були у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).