У ДТП з рейсовим автобусом на виїзді зі Львова загинула людина

Водія Volkswagen затиснуло в машині внаслідок ДТП

Ввечері 26 лютого на виїзді зі Львова з вулиці Богдана Хмельницького у ДТП потрапили рейсова маршрутка та автомобіль Volkswagen Jetta. Загинув водій легковика. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції.

Приміський автобус №180А та легковик на реєстрації Тернопільської області зіткнулись близько 19:00. Внаслідок аварії водія затиснуло в понівеченій автівці.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Львівщини, водій Volkswagen Jetta від отриманих травм помер. Його особу ще встановлюють. Також є постраждалі серед пасажирів маршрутки, але їхню кількість та діагноз ще уточнюють.

фото з Telegram-каналу Варта-1

Обставини аварії встановлюватимуть слідчі.

Додамо, що маршрутка №180А курсує з центру Львова в Дубляни, її обслуговує ПП «Фалкон».