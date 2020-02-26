У ДТП з рейсовим автобусом на виїзді зі Львова загинула людина
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 20:0117270
Водія Volkswagen затиснуло в машині внаслідок ДТП
Ввечері 26 лютого на виїзді зі Львова з вулиці Богдана Хмельницького у ДТП потрапили рейсова маршрутка та автомобіль Volkswagen Jetta. Загинув водій легковика. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції.
Приміський автобус №180А та легковик на реєстрації Тернопільської області зіткнулись близько 19:00. Внаслідок аварії водія затиснуло в понівеченій автівці.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Львівщини, водій Volkswagen Jetta від отриманих травм помер. Його особу ще встановлюють. Також є постраждалі серед пасажирів маршрутки, але їхню кількість та діагноз ще уточнюють.
фото з Telegram-каналу Варта-1
Обставини аварії встановлюватимуть слідчі.
Додамо, що маршрутка №180А курсує з центру Львова в Дубляни, її обслуговує ПП «Фалкон».
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