Чоловіку, який потрапив під поїзд, прооперували його стан стабільний

У Івано-Франківську на вул. Промисловій 40-річний чоловік потрапив під приміський поїзд «Івано-Франківськ – Ходорів», коли переходив залізничну колію. Травмованого госпіталізували в обласну клінічну лікарню в реанімаційне відділення, де йому зробили операцію.

Про 40-річного чоловіка, який ввечері, п'ятниці, 17 грудня, потрапив під приміський поїзд «Івано-Франківськ – Ходорів», повідомила прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області. Медичний директор обласної клінічної лікарні Андрій Яворський розповів «Суспільному», що чоловік перебуває у задовільному стані.

«Пацієнт стабільний, перебуває у реанімаційному відділенні. Медики його прооперували, бо були травми органів черевної порожнини (розрив брижі). Інших травм не було», – каже Андрій Яворський.

За словами речниці патрульної поліції в Івано-Франківській області Христини Мриглід, поліцейські встановлюють обставини аварії.