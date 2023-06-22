Водій викликав на місце рятувальників, які загасили пожежу

Ввечері у середу, 21 червня, у Городку під час руху загорілась вантажівка. Водій викликав на місце рятувальників, які загасили пожежу. Вогнем знищено кабіну автомобіля.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, 21 червня о 18:46 до пожежників надійшло повідомлення про пожежу в Городку на вул. Львівська в автомобілі IVEСO. Як з’ясувалось, водій автомобіля відчув неприємний запах в салоні та побачив як з-під капоту автівки почав вибиватись дим. Чоловік негайно зупинив авто та викликав рятувальників.

Водій викликав на місце рятувальників, які загасили пожежу

О 18:56 вогнеборці локалізували пожежу та за кілька хвилин повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено кабіну автомобіля. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі встановлюються.