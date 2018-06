У Греції відбулися протести і сутички після підписання угоди з Македонією

У Греції відбулися протести і сутички з поліцією через підписання угоди з Македонією щодо зміни назви колишньої югославської республіки.

Як повідомила «Європейська правда» з посиланням на AFP, близько 500 демонстрантів зібралися біля невеликого села Пізодері у регіоні Преспес, що розташоване приблизно в 25 км від місця проведення церемонії підписання.

Розмахуючи грецькими прапорами, протестувальники намагалися підійти до місця підписання на березі озера.

Але вони були оточені поліцією, яка блокувала всі навколишні дороги. Правоохоронці застосували шумові гранати та сльозогінний газ проти натовпу.

