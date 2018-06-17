У Греції відбулися протести і сутички після підписання угоди з Македонією

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 21:12900

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У Греції відбулися протести і сутички після підписання угоди з Македонією
фото AFP Photo
Поліція застусувала сльозогінний газ проти мітингарів

У Греції відбулися протести і сутички з поліцією через підписання угоди з Македонією щодо зміни назви колишньої югославської республіки.

Як повідомила «Європейська правда» з посиланням на AFP, близько 500 демонстрантів зібралися біля невеликого села Пізодері у регіоні Преспес, що розташоване приблизно в 25 км від місця проведення церемонії підписання.

Розмахуючи грецькими прапорами, протестувальники намагалися підійти до місця підписання на березі озера.

Але вони були оточені поліцією, яка блокувала всі навколишні дороги. Правоохоронці застосували шумові гранати та сльозогінний газ проти натовпу.

Учасники протесту заявили, що в сутичках постраждали щонайменше вісім людей, на фото з місця подій можна побачити людей із закривавленим одягом та розбитими головами.

Греція і Македонія 17 червня підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

Угода відкриває шлях вступу до НАТО та ЄС для колишньої югославської республіки і покладе край 27-річній суперечці між двома країнами.

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