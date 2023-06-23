У Хмельницькому уламки збитої російської ракети впали на вулиці біля приватного будинку. Мешканців будинків довкола місця падіння уламків тимчасово евакуювали. Наразі там працюють вибухотехніки, які ліквідовують залишки ракети.

Як повідомили у прес-службі Хмельницької військової адміністрації, вночі росіяни випустили по території України 13 крилатих ракет. Частина з них були націлені на військовий аеродром у Хмельницькій області. Усі ракети збила українська ППО.

Водночас уламки однієї зі збитих ракет впали впали біля приватного будинку на одній з вулиць Хмельницького.

«В цілях безпеки відбулася тимчасова евакуація мешканців приватних будинків довкола місця падіння уламків. Працюють відповідні вибухотехнічні служби. Проводяться роботи з ліквідації залишків уламків. Ситуація під контролем. Прохання до усіх жителів - не панікувати та з розумінням поставитися до цієї ситуації», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що востаннє росіяни намагались завдати удару по Хмельниччині вночі 21 червня. Тоді внаслідок падіння уламків збитого іранського дрона-камікадзе Shahed загорівся будинок.