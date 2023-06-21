Уламки впали на дах приватного будинку і спричинили пожежу

На Хмельниччині внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе сталася пожежа у приватному будинку. Людей в ньому не було, відтак, потерпілих немає. Пожежу вже загасили рятувальники.

Як повідомила прес-служба Хмельницької військової адміністрації, росіяни атакували Хмельниччину іранськими безпілотниками Shahed вночі 21 червня. Усі шість дронів знищили сили протиповітряної оборони, однак уламки впали на приватні будівлі.

«На жаль, уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Постраждалих та загиблих немає. Працюють усі відповідні служби. Підрозділи ДСНС ліквідували займання», – йдеться у повідомленні.

«Суспільне» повідомляє, що уламок «шахеда» впав на дах приватного будинку в одному з районів Хмельниччини. Там згоріло 80 м2 площі, побутова техніка, зимовий одяг. Це гостьовий будинок, на час пожежі там нікого не було. Наразі власники будинку ліквідовують наслідки.

Зазначимо, що востаннє до цього росіяни намагались завдати удару по Хмельниччині 13 червня, однак тоді успішно спрацювала українська ППО. Внаслідок падіння уламків були пошкоджені шість цивільних будинків.