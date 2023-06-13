У Хмельницькому СБУ викрила білоруса на підтримці російської агресії
68-річний чоловік висловлював надію, що Росія переможе у війні проти України
У Хмельницькому СБУ викрила 68-річного білоруса, який підтримував російську збройну агресію в Україні. Чоловік публікував дописи, у яких захоплювався російськими солдатами та висловлював надію, що Росія переможе у війні.
Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, підозрюваний публікував дописи з проросійськими наративами у забороненій російській соцмережі «ВКонтакте». Зокрема, він зазначав, що російські військові «воюють так, щоб зберегти об'єкти інфраструктури і зберегти людей». Також у прокуратурі наводять ще одну цитату з дописів чоловіка: «особливістю російського солдата є те, що він несе мир і щастя іншим народам».
«Ініційовані у межах кримінальних проваджень експертизи засвідчили, що ці матеріали містять публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України, агітацію до агресивної війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України», – йдеться у повідомленні.
Зловмисником виявився 68-річний громадянин білорусі, який вже понад десять років проживає в Україні. У прес-службі СБУ уточнюють, що чоловік також є колишнім військовим, однак у якій саме армії він служив, не зазначається.
Чоловікові вже вручили підозру за декількома статтями ККУ:
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України)
- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності);
- ст. 436 (пропаганда війни);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування російської агресії проти України).
За скоєне йому загрожує до п'яти років ув'язнення.