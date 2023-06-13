Чоловік є громадянином Білорусі, але понад 10 років живе в Україні

У Хмельницькому СБУ викрила 68-річного білоруса, який підтримував російську збройну агресію в Україні. Чоловік публікував дописи, у яких захоплювався російськими солдатами та висловлював надію, що Росія переможе у війні.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, підозрюваний публікував дописи з проросійськими наративами у забороненій російській соцмережі «ВКонтакте». Зокрема, він зазначав, що російські військові «воюють так, щоб зберегти об'єкти інфраструктури і зберегти людей». Також у прокуратурі наводять ще одну цитату з дописів чоловіка: «особливістю російського солдата є те, що він несе мир і щастя іншим народам».

«Ініційовані у межах кримінальних проваджень експертизи засвідчили, що ці матеріали містять публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України, агітацію до агресивної війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України», – йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився 68-річний громадянин білорусі, який вже понад десять років проживає в Україні. У прес-службі СБУ уточнюють, що чоловік також є колишнім військовим, однак у якій саме армії він служив, не зазначається.

Чоловікові вже вручили підозру за декількома статтями ККУ:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України)

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування російської агресії проти України).

За скоєне йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

