У штаті Керала, на півдні Індії, через сильні дощі річки вийшли з берегів та затопили навколишні міста й села. Внаслідок негоди щонайменше 22 людини загинули, десятки вважаються зниклими безвісти.

Сильні дощі тривали впродовж вихідних, повідомляє Indian Express. Внаслідок опадів сталися зсуви ґрунту, які зруйнували будинки та мости, а також повалили дерева. У різних районах штату працюють 105 таборів для допомоги постраждалим. Найбільш постраждалими районами є Коттаям та Ідуккі.

Heavy rains lash across #Kerala. Red alert issued for five districts. A friend said this is Mundakkayam bridge. #keralarain pic.twitter.com/UW1nurcziv