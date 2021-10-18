Із регіону встигли евакуювати тисячі людей

У штаті Керала, на півдні Індії, через сильні дощі річки вийшли з берегів та затопили навколишні міста й села. Внаслідок негоди щонайменше 22 людини загинули, десятки вважаються зниклими безвісти.

Сильні дощі тривали впродовж вихідних, повідомляє Indian Express. Внаслідок опадів сталися зсуви ґрунту, які зруйнували будинки та мости, а також повалили дерева. У різних районах штату працюють 105 таборів для допомоги постраждалим. Найбільш постраждалими районами є Коттаям та Ідуккі.

Heavy rains lash across #Kerala. Red alert issued for five districts. A friend said this is Mundakkayam bridge. #keralarain pic.twitter.com/UW1nurcziv — Rohit Thayyil (@RohitThayyil) October 16, 2021

За словами чиновників, військові гелікоптери перевозять продукти в райони, які через негоду відірвані від решти світу. Також із Керали встигли евакуювати тисячі людей. Постраждалих рятували, зокрема, на рибальських човнах.

За даними видання, щонайменше 22 людини загинули, водночас за інформацією BBC, загиблих принаймні 24.

Heavy rains lash across #Kerala. Red alert issued for five districts. A friend said this is Mundakkayam bridge. #keralarain pic.twitter.com/UW1nurcziv — Rohit Thayyil (@RohitThayyil) October 16, 2021

Повідомляється, що у Коттаямі загинула родина з шести людей, зокрема 75-річна бабуся та троє дітей. Їхній будинок змило водою. Також під уламками в Ідуккі знайшли тіла дітей чотирьох, семи та восьми років.