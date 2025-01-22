Лієва підозрюють у постачанні 200 неякісних кулеметів на фронт на понад 190 млн грн

У середу, 22 січня, Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександру Лієву. Його підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ і в розтраті 193 млн грн на закупівлі кулеметів, повідомило «Суспільне. Полтава».

Ексчиновнику визначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 52 дні (до 14 березня) з можливістю внесення понад 9 млн 84 тис. грн застави.

«Справа стосується постачання кулеметів для Збройних сил України. Фактично частина кулеметів не була вчасно поставлена, були повернуті кошти за ці кулемети. Половини кулеметів було здійснено постачання. І, як стверджує сторона обвинувачення, в ході або випробувань, або їх використання були виявлені суттєві недоліки в певній кількості тих кулеметів. І, відповідно, такі дії Олександра Лієва, на думку прокурора, попадають під дією статті 191 Кримінального кодексу України – це розтрата державних коштів, або статті 114 при 1 – це перешкоджання Збройним силам України», – сказав адвокат Назар Кульчицький.

Адвокат Олександра Лієва повідомив, що сторона захисту планує подавати апеляцію на рішення суду. Раніше засідання по справі Лієва переносили двічі через неявку прокурора.

У чому звинувачують Олександра Лієва

14 січня 2025 року Державне бюро розслідувань оголосило підозру Олександру Лієву за постачання 200 неякісних кулеметів на фронт на понад 190 млн грн.

У січні 2024 року Лієв, а також керівник і комерційний директор підприємства «Львівський арсенал» отримали підозру у справі про розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. В лютому експосадовця взяли під варту.

ВАКС також встановив заставу у розмірі 50 млн грн, проте вже в березні відпустив Лієва під особисте зобов’язання. У квітні 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) скасувала попередню ухвалу, зобов’язавши повернути експосадовця під варту.