У Калуші засудили ще одного учасника штурму ТЦК
Володимиру Барничу призначили 1,5 року ув’язнення
Калуський міськрайонний суд завершив розгляд справи нападу на пункт збору місцевого РТЦК та СП по вул. В’ячеслава Чорновола. Третьому учаснику інциденту – Володимиру Барничу – призначили 1,5 року ув’язнення.
Вирок винесли 15 квітня. Йдеться про напад на працівників ТЦК у Калуші, який стався 22 вересня 2025 року. Володимир Барнич разом з Андрієм Пришлюком та Миколою Бреславським вибили двері центру комплектування, побили військових та допомогли втекти трьом мобілізованим.
Під час судового засідання Володимир Барнич уклав угоду зі слідством і перерахував 100 тис. грн на підтримку Сил оборони. Як наслідок, суддя Богдана Кулаєць визнала його винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ за попередньою змовою групою людей та призначила 1 рік і 6 місяців позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляції.
Це рішення стало останнім у справі: спільники Володимира Барнича отримали відповідно 1 рік ув’язнення (Микола Бреславський) та 4 роки тюрми (Андрій Пришлюк). Останнього звинуватили також у жорстокому побитті військових та втечі з-під варти.