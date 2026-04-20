Обвинувачений уклав угоду зі слідством і перерахував 100 тис. грн на ЗСУ

Калуський міськрайонний суд завершив розгляд справи нападу на пункт збору місцевого РТЦК та СП по вул. В’ячеслава Чорновола. Третьому учаснику інциденту – Володимиру Барничу – призначили 1,5 року ув’язнення.

Вирок винесли 15 квітня. Йдеться про напад на працівників ТЦК у Калуші, який стався 22 вересня 2025 року. Володимир Барнич разом з Андрієм Пришлюком та Миколою Бреславським вибили двері центру комплектування, побили військових та допомогли втекти трьом мобілізованим.

Під час судового засідання Володимир Барнич уклав угоду зі слідством і перерахував 100 тис. грн на підтримку Сил оборони. Як наслідок, суддя Богдана Кулаєць визнала його винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ за попередньою змовою групою людей та призначила 1 рік і 6 місяців позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляції.

Це рішення стало останнім у справі: спільники Володимира Барнича отримали відповідно 1 рік ув’язнення (Микола Бреславський) та 4 роки тюрми (Андрій Пришлюк). Останнього звинуватили також у жорстокому побитті військових та втечі з-під варти.