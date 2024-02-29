Землю для будівництва нового житлового мікрорайону у Підгірках зарезервовано ще у 2010 році

Проектанти «Укрзахідурбанізації» розробили для Калуша детальний план території нового житлового мікрорайону площею 22 га у Підгірках. Містобудівну документацію, яка передбачає будівництво 35 багатоповерхівок, автостоянки, адмінбудівель, школи і дитсадка, відправили на розгляд сесії міської ради.

Як повідомили у Калуській міськраді 28 лютого, землю для будівництва нового житлового мікрорайону у Підгірках було зарезервовано ще у 2010 році, коли місто оголосили зоною екологічного лиха. Передбачалось, що у нове житло переселять людей, які проживають у зонах можливого просідання землі над шахтними виробітками. Проте держава тоді не виділила грошей на будівництво. У 2022 році управління архітектури та містобудування Калуської міської ради замовило містобудівну документацію у підприємства «Укрзахідурбанізація».

Архітектурно-містобудівна рада Калуша запропонувала замість футбольного полія передбачити додаткову групу багатоповерхівок

«Детальним планом передбачено будівництво багатоквартирних житлових будинків, об’єктів фізичної культури і спорту. А саме: 23 чотириповерхові і 12 п’ятиповерхових будинків, з приналежними відпочинковими, дитячими та господарськими майданчиками, стоянками для легкових авто, футбольне поле (75 на 50 м) з громадською, адміністративно-офісною та господарською будівлями, автостоянкою на 28 місць, також передбачено дошкільний навчальний заклад та школу», – зазначили у Калуській міськраді.

Під час засідання члени архітектурно-містобудівної ради Калуша запропонували внести зміни до детального плану нового мікрорайону – замість футбольного поля передбачити додаткову групу багатоквартирних житлових будинків, а Калуській енергетичній компанії доручили забезпечити відведення дощових вод з мікрорайону Підгірки. Детальний план території відправили на затвердження сесії міської ради.