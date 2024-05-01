Між селами Озерськ і Золоте Сарненського району сталася смертельна ДТП

У вівторок, 30 квітня, у Сарненському районі сталася смертельна ДТП. Місцева жителька виявила у рівчаку поблизу проїзної частини тіло чоловіка й мотоцикл біля нього. Про це повідомили у прес-службі поліції Рівненщини.

За інформацією правоохоронців, близько 15:00 між селами Озерськ та Золоте Сарненського району жінка помітила у канаві труп невідомого, біля якого був мотоцикл. Слідчо-оперативна група встановила особу загиблого. Ним виявився 27-річний житель села Лісове.



«За попередньою інформацією, чоловік, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. На місці виявлені характерні для дорожньо-транспортної пригоди сліди», – повідомили у поліції.



Слідчі встановлюють обставини події у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого).