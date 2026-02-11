Ветеринарні клініки Києва за хабарі оформлювали довідки для вивозу тварини за кордон

У Києві поліція викрила корупційну схему у ветеринарних клініках. Медзаклади за хабарі надавали документи для вивозу тварини за кордон, не здійснюючи для цього обов'язкових процедур. Про це у середу, 11 лютого, повідомили у Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

За даними слідчих, низка ветеринарних клінік у Києві оформлювала за хабарі документи, необхідні для перетину кордону тварини. Йдеться про ветеринарні паспорти, довідки про чипування тварини, а також лабораторні дослідження крові. У Офісі генерального прокурора уточнюють, часто у медзакладах спеціально затягували процес оформлення документів, щоб запропонувати клієнтам вирішити питання за гроші. У такому випадку послуги коштували 7-12 тис. грн, коли вартість законного оформлення документів не перевищує 2 100 грн.

«Розташування закладів по всьому місту забезпечувало клієнтам швидкий доступ до послуг. А оформлення документів відбувалося без черг і займало мінімум часу. Нерідко власникам навіть не доводилося вести свого улюбленця на огляд ветеринару», – йдеться у повідомленні поліції.

Таким чином лише одна ветеринарна клініка могла незаконно заробити близько мільйона гривень. Гроші не надходили до державної казни, а витрачалися організаторами корупційної схеми.

Правоохоронці здійснили низку обшуків у фігурантів справи, під час яких вилучили понад 2 млн грн, понад 200 тис. доларів, 60 тис. євро, а також майже 100 тис. російських рублів. Крім того, під час слідчих дій поліція вилучила документи, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності.