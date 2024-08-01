Львів’янин організував схему перетину кордону для ухилянтів, його затримали у Києві

24-річний львів’янин разом зі спільницею організував схему незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку, які хотіли ухилитись від мобілізації. За 6500 доларів затримані гарантували трансфер через кордон поза пунктами пропуску.

Як повідомила поліція Києва 1 серпня, незаконну схему перетину кордону організував 24-річний мешканець Львова, а допомагала йому 34-річна знайома з Київщини. Як встановили поліцейські, львів’янин організовував для чоловіків, які мали намір ухилитися від мобілізації так званий трансфер через кордон в обхід пунктів пропуску. За таку послугу він отримував 6500 доларів від ухилянта. У пошуку «клієнтів» йому допомагала 34-річна спільниця з Київської області.

Організатору схеми та його спільниці слідчі оголосили про підозру

Правоохоронці затримали організатора незаконного трансферу у порядку ст. 208 КПК України та зафіксували отримання ним 6500 доларів. Наразі організатору схеми та його спільниці слідчі оголосили про підозру за ч.3 ст.332 ККУ – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.