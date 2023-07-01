У Коломиї 37-річний чоловік загинув через обвал каналізаційної траншеї
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 15
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У каналізаційній траншеї засипало чоловіка, тіло з-під завалів витягували рятувальники
У суботу, 1 липня, під час робіт з ремонту каналізаційної мережі у Коломиї загинув 37-річний чоловік. Його засипало землею через обвал траншеї. Про це повідомили місцеві рятувальники.
Як вказано у повідомленні ДСНС Івано-Франківської області, після обіду 1 липня до рятувальників надійшло повідомлення, що під час робіт з ремонту каналізаційної мережі обвалився земляний насип, а під завалами є людина.
Рятувальники за декілька хвилин вже були на місці трагедії та за допомогою підручних засобів витягнули з траншеї загиблого чоловіка 1986 року народження. Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці.
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