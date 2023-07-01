У каналізаційній траншеї засипало чоловіка, тіло з-під завалів витягували рятувальники

У суботу, 1 липня, під час робіт з ремонту каналізаційної мережі у Коломиї загинув 37-річний чоловік. Його засипало землею через обвал траншеї. Про це повідомили місцеві рятувальники.

Як вказано у повідомленні ДСНС Івано-Франківської області, після обіду 1 липня до рятувальників надійшло повідомлення, що під час робіт з ремонту каналізаційної мережі обвалився земляний насип, а під завалами є людина.

Рятувальники за декілька хвилин вже були на місці трагедії та за допомогою підручних засобів витягнули з траншеї загиблого чоловіка 1986 року народження. Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці.