Поліцейські розглядають різні версії аварії, у тому числі й самогубство

У Коломиї потяг наїхав на місцевого 70-річного мешканця, який лежав на колії. Машиніст застосував екстрене гальмування, але зупинити потяг до зустрічі з пішоходом не вдалося. Чоловік від отриманих травм загинув на місці аварії. ДТП сталась о 09:22 у середу, 18 серпня, повідомила прес-служба Івано-Франківської поліції.

Правоохоронці встановили, що пасажирський потяг «Білгород-Дністровський — Чернівці», рухаючись в сторону Чернівців, вчинив наїзд на 70-річного чоловіка, місцевого мешканця, який лежав на колії і від отриманих травм помер на місці події.

«Зі слів машиніста, в`їжджаючи у поворот, він помітив на колії людину, тому одразу намагався сигналом звернутися до пішохода, але останній не реагував. 52-річний машиніст, мешканець Чернівців, застосував екстрене гальмування, але зупинити потяг до зустрічі з пішоходом не вдалося», — йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження через порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Поліцейські розглядають різні версії, у тому числі й самогубство.