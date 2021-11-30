Умовою продовження транзиту газу через Україну після 2024 року у Кремлі називають наявність покупців на це паливо. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Я хочу лише нагадати заяву президента Путіна про те, що для того, щоби щось транзитувати, потрібно це продати, потрібно мати кінцевих покупців у Європі, для кого здійснюватиметься цей транзит у результаті», – заявив Пєсков.

Так він прокоментував слова голови компанії «Нафтогаз України» Юрія Вітренка про те, що РФ не хоче вести переговори щодо продовження транзиту газу через Україну після 2024 року.

Як пише РІА «Новости», Пєсков заявив, що питання «транзитних справ» слід адресувати «Газпрому». За його словами, «поки що «Газпром» не визначився» щодо лінії транзиту.

Як інформував ZAXID.NET, у грудні 2019 року між Україною та Росією було підписано п'ятирічний транзитний контракт. Росія зобов'язалася прокачати через територію України 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно в 2021-2024 роках. Сторони контракту також планують розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на 2025-2034 роки.

Голова НАК «Нафтогаз України» Вітренко заявив, що якщо Росія припинить транзит газу через Україну, то це збільшить шанси на початок повномасштабної війни.

22 жовтня Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії 50-відсоткову знижку на транзит газу до Європи через українську ГТС. На його думку, збільшення постачання газу дозволить полегшити енергетичну кризу в регіоні. Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд кубометрів газу за «спеціальними умовами».