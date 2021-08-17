51-річний водій маршрутки у Рівному п’яним перевозив пасажирів

У Рівному вдень у вівторок, 17 серпня, затримали п’яного водія маршрутки. Повідомлення про водія, який рухається містом, порушуючи ПДР, надійшло до патрульних близько полудня.

Поліцейські підійшли до маршрутки №51 на зупинці громадського транспорту у районі Покровського собору. У її водія поліцейські помітили ознаки сп’яніння. Він погодився пройти тест на визначення тверезості. «Драгер» показав 3,26 проміле алкоголю.

На 51-річного водія склали протокол за керування у стані сп’яніння, а на місце події прибув перевізник, який і забрав транспортний засіб, повідомила речниця патрульної поліції Рівненської області області Оксана Юрченко в коментарі «Радіо Трек».

На ситуацію вже відреагував міський голова Олександр Третяк. Він заявив, що нетверезий за кермом – «це злочинець і потенційний вбивця», і, у зв’язку із цим, доручив управлінню транспорту розірвати договір із перевізником.