Згідно з висновками експертизи, причиною смерті загиблого стали саме множинні травми життєво важливих органів

У прокуратурі Харківської області повідомили, що у крові 58-річного водія Chevrolet Ігоря Носова, який загинув у ДТП з Infiniti, виявили алкоголь. Про це розповів прес-секретар прокуратури Дмитро Чубенко, повідомило «Суспільне».

«У крові загиблого виявлено 3,65 проміле (за дозволеного максимуму 0,2 проміле. – ред.)», – сказав Чубенко, пославшись на дані висновку обласного бюро судово-медичної експертизи від 3 листопада 2021 року.

У прокуратурі зазначили, що між ДТП та алкогольним сп'янінням водія Chevrolet немає зв'язку.

«Через смерть водій не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. У його діях не було порушень правил дорожнього руху, що були б у причинно-наслідковому зв'язку із ДТП», – заявив Чубенко.

Коментуючи можливість використання факту сп’яніння загиблого захистом неповнолітнього водія, Чубенко зазначив, що слідство зібрало достатню доказову базу.

«У ході проведених слідчих дій ми повністю та всебічно довели провину підозрюваного, а також маємо достатньо доказів, які надамо суду», – сказав речник облпрокуратури, якого цитує «Укрінформ».

Він додав, що згідно з висновками експертизи, причиною смерті загиблого стали саме множинні травми життєво важливих органів.

Як інформував ZAXID.NET, 26 жовтня у Харкові в районі перехрестя просп. Гагаріна та вул. Одеської 16-річний водій Infinity Микола Харківський намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Унаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti – двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину – з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.

28 жовтня підлітка відправили на 60 днів до СІЗО. Він відмовляється співпрацювати зі слідством. 19 листопада проти батьків підозрюваного порушили справу. Їх звинувачують за двома статтями: ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) та ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ.

31 грудня прокуратура направила до Київського районного суду обвинувальний акт стосовно 16-річного водія Infinity Миколи Харківського. Досудове слідство встановило, що його автомобіль був справним, а до аварії призвело порушення водієм правил дорожнього руху за ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 ККУ. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Раніше Микола Харківський вже був судимий. У 2019 році він стріляв із травматичного пістолета у підлітка та жінку. Тоді він отримав 1 рік умовно. У вересні цього року на нього склали протокол і оштрафували за відсутність водійських прав. У своїх соцмережах Микола Харківський стверджував, що його «відмажуть», і всіляко вихвалявся небезпечною їздою на авто. Infinity, на якому він потрапив у ДТП, належить його матері.