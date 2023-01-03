Нелегалів оштрафують за спробу перетину кордону, далі справу розглядатиме суд

Закарпатські прикордонники затримали чотирьох нелегальних мігрантів, які через ліс намагалися перейти до Словаччини. Чоловіки назвалися громадянами Шрі-Ланки, у лісі вони орієнтувалися через мобільний додаток. Їх оштрафували за спробу незаконного перетину кордону, далі справу передадуть до суду.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, чоловіків прикордонники помітили у лісі поблизу села Оноківців під Ужгородом. Нелегали намагалися потрапити на територію Словаччини.

«На місцевості вони орієнтувалися за допомогою застосунку у мобільному телефоні. Затримані не мали при собі жодних документів. Вони назвалися громадянами Шрі-Ланки», – йдеться у повідомленні.

Мігрантів доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення особи їх притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Далі справу передадуть до суду.