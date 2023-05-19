У Луцьку впродовж двох тижнів безоплатно вакцинуватимуть домашніх тварин. Перша локація запрацює у четвер, 25 травня. Ветеринари вакцинуватимуть тварин безкоштовно.

Як повідомила Держпродспоживслужба Волині, вакцинація триватиме з 25 травня по 8 червня у восьми локаціях. Вони працюватимуть у різних мікрорайонах міста у різні дні:

️вул. Конякіна (біля школи № 11) 25 травня протягом 12:00-14:00;

️вул. Кравчука (біля школи № 26) 26 травня протягом 12:00-14:00;

️вул. Теремнівська (Теремнівські ставки) 29 травня 12:00-14:00;

️вул. Дружби Народів (парк) 30 травня 12:00-14:00;

️вул. Корольова, 10 (біля будинку культури) 31 травня 12:00-14:00;

️вул. Потебні, 50 (біля будинку) 1 червня 12:00-14:00;

️проспект Президента Грушевського, 4 (біля залізничного вокзалу) 2 червня 12:00-14:00;

️вул. Дубнівська, 32 (біля Правознавчого ліцею) 8 червня 12:00-14:00.

Нагадаємо, що сказ – це небезпечна інфекційна хвороба, яка вражає центральну нервову систему. Вакцинація є ефективним способом профілактики сказу, яка є необхідною для всіх собак і кішок. Щеплення проти сказу безпечне і ніякого впливу на ріст і розвиток тварини не має.