У Луцьку впродовж двох тижнів вакцинуватимуть домашніх тварин від сказу
У місті визначили вісім локацій, де тваринам проводитимуть щеплення
0 0
У Луцьку впродовж двох тижнів безоплатно вакцинуватимуть домашніх тварин. Перша локація запрацює у четвер, 25 травня. Ветеринари вакцинуватимуть тварин безкоштовно.
Як повідомила Держпродспоживслужба Волині, вакцинація триватиме з 25 травня по 8 червня у восьми локаціях. Вони працюватимуть у різних мікрорайонах міста у різні дні:
- ️вул. Конякіна (біля школи № 11) 25 травня протягом 12:00-14:00;
- ️вул. Кравчука (біля школи № 26) 26 травня протягом 12:00-14:00;
- ️вул. Теремнівська (Теремнівські ставки) 29 травня 12:00-14:00;
- ️вул. Дружби Народів (парк) 30 травня 12:00-14:00;
- ️вул. Корольова, 10 (біля будинку культури) 31 травня 12:00-14:00;
- ️вул. Потебні, 50 (біля будинку) 1 червня 12:00-14:00;
- ️проспект Президента Грушевського, 4 (біля залізничного вокзалу) 2 червня 12:00-14:00;
- ️вул. Дубнівська, 32 (біля Правознавчого ліцею) 8 червня 12:00-14:00.
Нагадаємо, що сказ – це небезпечна інфекційна хвороба, яка вражає центральну нервову систему. Вакцинація є ефективним способом профілактики сказу, яка є необхідною для всіх собак і кішок. Щеплення проти сказу безпечне і ніякого впливу на ріст і розвиток тварини не має.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter