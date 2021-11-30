Центр щеплення працюватиме на третьому поверсі міської дитячої поліклініки на Чорновола щовівторка та щочетверга

У Луцьку відкрили перший в місті центр вакцинації від коронавірусу для дітей. Він діятиме на третьому поверсі міської дитячої поліклініки на вул. Чорновола, 1. До щеплень препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech допускатимуть підлітків віком від 12 до 18 років. Підлітки до 16 років повинні приходити з батьками або законним представником, а діти від 16 років можуть приходити без супроводу.

Про відкриття центру щеплень для дітей на базі міської дитячої поліклініки повідомила очільниця медзакладу Оксана Лєщинська у своєму фейсбуці. За її словами, до вакцинації від коронавірусу допускатимуть дітей від 12 до 18 років. Використовуватимуть препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

«Щоденно ми отримували численні звернення батьків із проханням про здійснення вакцинації дітей для захисту від коронавірусної інфекції. Тому, одними з перших в Україні, організували проведення щеплень», – повідомила Оксана Лєщинська.

Дітей до 16 років повинен супроводжувати хтось із батьків або законний представник. Підлітки від 16 років можуть приходити без супроводу.

Вакцинацію проводитимуть у приміщенні міської дитячої поліклініки на вул. Чорновола, 1, на третьому поверсі щовівторка та щочетверга. Для початку роботи набирають мінімум шістьох дітей, оскільки один флакон розрахований на шість доз. Записатись можна за номером (0332) 71 85 62. Як зазначила у коментарі ZAXID.NET Оксана Лєщинська, станом на 10 годину 30 листопада записали трьох дітей.

Додамо, що станом на 30 листопада дві дози вакцини від коронавірусу отримали 216 тис. волинян, а лише одну дозу – 289 тис. волинян.