Комунальні школи, гуртки та секції продовжують онлайн-навчання до кінця тижня, 14 жовтня. Проте вчителі будуть на місці, тому, якщо батьки не мають, з ким залишити дитину, можуть її до навчального закладу, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий 11 жовтня.

«Наголошую, що такий формат навчання триватиме до кінця цього тижня. В п’ятницю повідомимо про наші наступні дії», – написав він у Telegram.

У свою чергу дитячі садочки продовжують працювати в форматі чергових груп.

Як інформував ZAXID.NET, близько 12:00 в вівторок, 11 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по двох електропідстанціях та повністю їх знищили. У Львові без електропостачання залишилось близько 30% міста, також є проблеми з водою. Напередодні, 10 жовтня, росіяни випустили 15 ракет по Львівщині, сім з яких збили сили ППО, а решта вразили об'єкти критичної інфраструктури.

Загалом зранку понеділка, 10 жовтня, Росія завдала масових ракетних ударів по багатьох українських містах. Загалом влучання зафіксували в 14 регіонах. Для ударів росіяни використали крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Українська ППО збила 43 ракети із 84, запущених по Україні, та ще 13 БпЛА. У зв'язку з цим міністерство освіти і науки рекомендувало всім навчальним закладам до кінця тижня перейти на онлайн-навчання.