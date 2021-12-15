Національний університет «Львівська політехніка» за підтримки благодійного фонду ІТ-компанії SoftServe «Відкриті очі» 15 грудня офіційно відкрила центр ветеранів «Ветеранська служба». Це перший подібний інклюзивний простір на базі університету в Україні, у якому ветерани та військовослужбовці, які повернулися із зони бойових дій, зможуть ресоціалізуватись та інтегруватись в навчальний процес, а також отримати необхідну психологічну допомогу.

Як повідомили у компанії SoftServe, працівники «Ветеранської служби» допомагатимуть ветеранам зі вступом до навчального закладу, організовуватимуть психологічні консультації, реабілітації та зустрічі з іншими спеціалістами. Для студентів-ветеранів стартує менторська програма.

Відкриття ветеранського центру є ідеєю університету, а компанія SoftServe долучилась до реалізації та співфінансування його облаштування.

«Нас надихнув проект коледжу Фредеріка Ком’юніті (Меріленд, США), який є першим навчальним закладом у світі, що створив ветеранський центр. Згодом за його прикладом усі американські університети взяли за обов’язок робити такі проекти. Ми мали змогу поспілкуватись із американськими викладачами та студентами центру і зрозуміли, що хочемо реалізувати такий проект в Україні», – розповіла кураторка проекту, старша викладачка Львівської політехніки Олеся Бік.

«Центр, який ми допомогли відкрити, може стати початком і гарним прикладом для інших університетів та компаній, адже проблема гостра і за роки війни лише поглиблюється. Роль соціально-відповідального бізнесу тут – зробити свій крок назустріч. Це найменше, як ми можемо віддячити нашим захисникам», – сказав співзасновник та член Ради директорів SoftServe Тарас Вервега.

Центр ветеранів «Ветеранська служба» має власне приміщення у першому навчальному корпусі Львівської політехніки з кімнатами для навчання, відпочинку та терапій. Додатково у центрі ветерани зможуть отримати низку безкоштовних послуг: оформити навчальні пільги, отримати юридичну підтримку та консультування, академічну підтримку та планування навчання, особисте дорадництво та скерування до необхідних служб та ресурсів, активності, спрямовані на вирішення проблем, які впливають на процеси ресоціалізації та повернення до мирного життя.