У Львові під час благодійного турніру з боксу зібрали понад 1,3 млн грн для військових
Новини Львова від ZAXID.NET за 26 березня
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У вівторок, 26 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Здай кров у спецмобілі. Пересувний центр крові прийматиме донорів на вулицях міста.
- Доріжки доступності – біля входу у Ратушу. Після зимової паузи роботи на площі Ринок продовжили.
- Заохочують до ведення бізнесу. У міській раді вручили 53 ваучери ветеранам та їхнім рідним на створення або ж розвиток власної справи.
- Боксери-професіонали влаштували благодійний вечір. Так зібрали для ЗСУ понад 1,3 млн грн.
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