У вівторок, 26 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Здай кров у спецмобілі. Пересувний центр крові прийматиме донорів на вулицях міста.

Доріжки доступності – біля входу у Ратушу. Після зимової паузи роботи на площі Ринок продовжили.

Заохочують до ведення бізнесу. У міській раді вручили 53 ваучери ветеранам та їхнім рідним на створення або ж розвиток власної справи.

Боксери-професіонали влаштували благодійний вечір. Так зібрали для ЗСУ понад 1,3 млн грн.

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