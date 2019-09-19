У Львові під час концерту Віктора Винника та гурт МЕРІ збиратимуть кошти на потреби армії

Концерт відбудеться у День захисника України

У Львові на свято Покрови, 14 жовтня, у Центрі ім. Довженка на Сихові відбудеться концерт Віктора Винника та гурту МЕРІ.

«Цьогоріч виступ припадає на Покрову, на День захисника України, і я вважаю це особливо почесним. На усіх концертах я нагадую, що наша країна у війні, війні за свою ідентичність і незалежність. І у цій війні ми можемо опиратись і сподіватись тільки на себе і на наших захисників, нашу армію. У програмі концерту прозвучить багато пісень на соціальну та патріотичну тематику, ми будемо раді бачити в залі учасників ООС та ветеранів», – зазначив Віктор Винник.

Гурт виступить із новою програмою «Нові та найкращі пісні».

Під час концерту будуть проводити благодійний збір коштів на потреби української армії. До слова, для ветеранів АТО та ООС – знижки на квитки 20%. Вартість квитків 120-300 грн. Початок концерту о 19:00. Придбати квитки можна за посиланням.

До слова, сьогодні група презентувала нову пісню «Осінь».