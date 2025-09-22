Галицький районний суд Львова призначив 40 годин громадських робіт Юрію Федуніву за погрози та демонстрацію геніталій в магазині Lifecell у центрі міста. Відповідну постанову суд ухвалив 17 вересня.

За матеріалами справи, 10 вересня в обід болехівський підприємець Юрій Федунів прийшов у магазин Lifecell, що на проспекті Свободи 49 у центрі Львова. У магазині підприємець без причини роздягнувся, оголив геніталії перед працівниками, погрожував та хотів вибити склопакет. У матеріалах справи не вказано, чи Юрій Федунів був під впливом алкоголю або інших наркотичних речовин.

В бізнес-аналітичній системі YouContol Юрій Федунів зазначається як підприємець. Основною його діяльністю є надання інформаційних послуг.

У судове засідання Федунів не зʼявився. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначено, що він свою вину визнає та просить строго не карати.

Суддя Віталій Стрельбицький присудив Юрію Федуніву 40 годин громадських робіт. Також чоловік має сплатити 605 грн судового збору.