Водій BMW спершу втікав від поліції на машині, а потім пішки

Вночі у Львові патрульні переслідували п’яного водія BMW, який порушив правила, не зупинився на вимогу і почав втікати. На нього склали чотири адмінматеріали. Загалом за минулу ніч патрульні зупинили 11 нетверезих водіїв.

Інспектори звернули увагу на автомобіль BMW 320D на перехресті вулиць Шота Руставелі — Івана Франка ввечері 26 вересня після того, як його водій здійснив заборонений поворот ліворуч.

«Порушнику дали вказівку про зупинку, але він її проігнорував та почав втікати. Патрульні увімкнули проблискові маячки червоного та синього кольорів та сирену і почали наздоганяти його. На вулиці Угорській авто зупинилося, і водій почав втікати пішки», – повідомили у патрульній поліції Львова.

Патрульні наздогнали водія, однак він відмовився надати будь-які документи, а також пройти перевірку на стан сп’яніння, хоча мав явні ознаки.

Для встановлення особи патрульні доставили водія у відділ поліції. На 31-річного чоловіка склали протоколи: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ст. 122-2 КУпАП (невиконання водіями вимог про зупинку). Також винесли постанови за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) та ч. 1 ст. 122 (порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

Загалом патрульні Львова за нічну зміну зупинили 11 водіїв з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння.