Авто порушника в'їхало в зад трамвая

У Львові нетверезий водій спричинив ДТП з трамваєм №6. Водій легковика не дотримався дистанції і вдарив трамвай ззаду. Аварія трапилася у суботу ввечері, 19 серпня, на вул. Городоцькій і спричинила блокування руху на вулиці з насиченим трафіком.

«51-річний чоловік на автомобілі Chery Jaggi не дотримався дистанції і в’їхав у трамвай на вулиці Городоцькій. Під час перевірки його на стан сп’яніння прилад Drager показав результат 2,24 проміле», – повідомили у патрульній поліції Львівської області.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння), за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (відсутність усіх необхідних документів для керування транспортним засобом) КУпАП. Авто порушника забрав евакуатор.

Водій погодився пройти перевірку на драгері, яка показала 2,24 проміле алкоголю (фото патрульної поліції Львова)

Ще одна аварія через нетверезий стан водія трапилася на вулиці Лисенка. 32-річний водій автомобіля Infinity FX35 не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з автомобілем Škoda Superb.

У винуватця виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка їх підтвердила — 2,92 проміле. Водій вже був позбавлений посвідчення за аналогічне порушення.

На водія склали протокол за ч. 2 ст. 130 (повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп'яніння), за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.