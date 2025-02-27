У Львові працює школа «Крук», яку заснував ветеран Олександр Десятников. Захисник допомагає українцям опанувати основні дисципліни військової справи. У школі викладають вогневу та тактичну підготовку, невідкладну домедичну допомогу, аеророзвідку, інженерну справу та мінно-вибухову безпеку.

Курсанти школи «Крук» готуються до заняття з тактичної підготовки, одягають військову амуніцію. Ці хлопці є цивільними, але військової справи навчаються вже пів року. Заняття розпочинається із нагадування правил поводження зі зброєю та настанов від інструктора, ветерана і засновника школи Олександра Десятникова. Далі розігрів – курсанти стріляють по мішенях з різних відстаней. Опісля курсанти беруться до виконання завдання малою групою – розгортання з подальшим ураженням цілі. За легендою один з бійців отримав поранення в руку і знепритомнів, побратим надає йому допомогу, інший же відстрілюється. Усі завдання курсанти виконують під пильним наглядом Олександра, який опісля аналізує їхні дії.



Ще одне із завдань, яке відпрацьовують курсанти, – робота в верхній зоні пульсу. Виконують його почергово. Курсант стартує з укриття, біжить до шин, бере одну, повертається до укриття та здійснює постріл і так п'ять разів. А щоб наблизити умови до бойових, на полі застосовують димову гранату.



«Ви сильно змучені, сильно біжите, з навантаженням і вам потрібно ще й робити влучний постріл. Коли ми піднімаємо пульс, набагато гіршою стає результативність влучання», – пояснює Олександр Десятников.



Школу «Крук» ветеран Олександр Десятников заснував восени 2023 року, після повернення з фронту. До захисту країни він долучився в перші дні повномасштабного вторгнення, служив у 125-ій бригаді тероборони. Поранення отримав у Бахмуті у березні 2023 – прилетіла ворожа міна, вибухова хвиля сильно пошкодила хребет захисника. Після тривалої реабілітації Олександр, щоб підтримувати себе у формі, самотужки тренувався. Однак з часом до нього долучилися друзі та знайомі, і кількість охочих пройти тактичну підготовку зросла. Тож саме так і виникла ідея заснувати школу. Навчають тут як цивільних, так і військових.



«Перший напрямок, з якого все почалося, – вогнева підготовка, тактична, якою я займаюся. Також у нас є перша домедична допомога, як для цивільних, так і для військових. Також в нас є мінно-вибухова безпека і навчаємо пілотуванню БпЛА», – розповідає ветеран, засновник школи «Крук» Олександр Десятников.



Також школа «Крук» співпрацює із рекрутинговим центром Recruiter.ua і навчає їхніх новобранців. Теоретичні заняття і з тактичної медицини відбуваються в офісі у Львові, а от польові – на офіційному стрільбищі ССК «Карабін». Важливо, що інструкторами у школі працюють ветерани та діючі військові. Назва присвячена загиблим побратимам Олександра.

«4 березня 23 року загинули три моїх друга, це були командири рот мого батальйону. У них були позивні внутрішні “Крук 1”, “Крук 2”, “Крук 3”, і в пам'ять про цих хлопців ми назвали школу», – каже Олександр Десятников.



Мета Олександра – передати досвід людям, навчити їх і підготувати до можливої участі у війні, зняти страх перед зброєю.



«По друге, хочу залучити ветеранів, які звільнилися або діючих військових до роботи, щоб вони могли передавати актуальний набутий охочим, і третє – мені це подобається», – додає Олександр Десятников.



Адміністративною роботою у школі займається кохана Олександра – Наталія. Вона також проходила курс із тактичної підготовки, тож чудово розуміє усю специфіку.

«Це трішки, скажімо так, зняло з нього відчуття провини, що поки він тут, не може повноцінно там підставити плече побратимам, тут він робить те, що може. Я веду спілкування з людьми, які звертаються до нас. Веду запис на заняття. Безпосередньо на заняттях допомагаю, готую полігон, рубіж до заняття, створюю контент», – говорить адміністраторка школи «Крук» Наталія.



Курсанти школи кажуть, що навчання для них дуже корисні.

«Враховуючи ситуацію, я думаю, що кожен чоловік має це все вміти і розбиратися в цьому всьому, хоча б мінімально. Точно тактичну медицину всі мають знати, бо як не "Орєшнік" прилетить, то щось інше, і ти маєш знати як накласти турнікет. Вогневу підготовку теж добре мати, але тактичну треба знати точно. Мотивація така – ставати краще і щоб в разі мобілізації нищити дуже добре ворогів», – зазначає курсант школи.



Дізнатися детальніше про школу «Крук» можна в Instagram та на сайті.