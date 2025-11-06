У четвер, 6 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Міська рада провалила голосування. Сесія не прийняла концепцію розвитку медичної галузі у Львові. Інноваційна розробка. Військових із травмами головного мозку реабілітують на спеціальному симуляторі. Ситуація з чергами на іспити з водіння у сервісних центрах. У соцмережах львівʼяни нарікають, що отримати талон на іспит складно, у сервісному центрі МВС прокоментували. Місто квітів. У Львові висадять 170 тис. тюльпанів, які подарували підприємці з Нідерландів.

