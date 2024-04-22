Місто продовжуватиме випускати й інші інформаційні продукти на тему призову

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спільно з Львівською міською радою створили другий відеоролик для мотивації вступу до війська. Основний меседж відео – нагадування про те, що війна не так далеко, як це може здаватися.

«Переповідати зміст не будемо, нехай кожен зробить свої висновки. Нагадаємо лише про історичні паралелі з 1939 роком. Кожен з нас має обов'язок докласти усіх зусиль, щоб ця історія ніколи не повторилася», – зазначають творці відеоролику.

У ролику дії розгортаються у квартирі. Спершу глядачу показують фото у рамках української сім’ї, малюнки дітей, а потім чоловіка, який голиться у ванній. У нього дзвонить телефон, він піднімає слухавку і починає розмовряти російською мовою. Це російський військовий. Згодом він одягає форму і дивиться у вікно, з якого видно львівську Ратушу. В той час над нею пролітає гелікоптер. Наприкінці ролика з’являєтсья надпис: «Цього ніколи не станеться?». Завершуєтсья відео закликом: «Долучайся до захисту країни сьогодні».

Нагадаємо, Львівський ОТЦК та СП і Львівська міська рада співпрацюють у створенні комунікаційних продуктів для мотивації залучення до захисту своєї країни. Перший відеоролик вийшов на початку квітня. Як писав ZAXID.NET, на відео кілька чоловіків пояснюють, чому вони не можуть воювати, перелічуючи найпоширеніші причини ухилення від мобілізації. Наприкінці ролика виявляється, що їх мобілізують до російської армії. Гаслом інформаційної кампанії стало: «Якщо не долучитись до свого війська, доведеться воювати у чужому. Ставай на захист України сьогодні!».

Це не єдині інформаційні продукти на тему мобілізації, над якими працює міська рада Львова спільно з ОТЦК. На початку весни у місті на тему мобілізації розмістили також зовнішню рекламу на бордах і сітілайтах.

Місто продовжуватиме випускати й інші інформаційні продукти на тему призову, зокрема закликатиме відвідувати новостворений Центр рекрутингу української армії у Львові. Це пілотний проект Міністерства оборони і Львівської мерії. Працівники центру надають консультації про актуальні вакансії в ЗСУ. Центр рекрутингу української армії розташований на вул. К. Левицького, 67.