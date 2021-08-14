Олександр Гарбарчук бореться з раком шлунка

17 серпня у Львові відбудеться Музичний марафон для збору коштів на лікування соліста балету «Життя» Олександра Гарбарчука. У нього виявили рак шлунка. Тож Олександрові потрібно дороговартісне та тривале лікування.

«У нашому творчому колективі сталася біда – важко захворів ведучий артист балету «Життя», що працює з Русланою. Це людина, яка разом з Русланою виборювала перемогу на «Євробаченні» і підкорювала разом з нею світову сцену – заслужений артист України Олександр Гарбарчук. Діагноз – дискогезивна карцинома тіла шлунка (рак шлунка)», – повідомляють організатори заходу.

17 серпня у Львові відбудеться благодійний марафон «Свій за свого». Всі виручені кошти будуть передані на лікування Олександра Гарбарчука. Музичний захід відбудеться 17 серпня о 19:00 у Ennio Event Square.

У благодійному марафоні візьмуть участь: балет «Життя», Руслана, Павло Табаков, Panchyshyn, Назар Савко, Андріана, Октет «Орфей», BAKUN, Ірина Доля, Ліля Ваврін, Заліско, Зіновій Карач, Paulman.

Придбати квитки можна за посиланням. Також організатори пропонують купити квитки для родин бійців АТО та малозабезпечних львівських сімей. Це можна зробити, переказавши кошти на картковий рахунок менеджера заходу: 4441114411480146 Ольга Гриценко (Монобанк). Вона конвертує отриману суму у відповідну кількість квитків і передасть їх згаданим категоріям сімей. Це буде двічі зроблена добра справа.